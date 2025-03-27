Fidan Dikimiyle 'Mavi Yeşil Okul' Projesine Destek - Son Dakika
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Yerel

Fidan Dikimiyle 'Mavi Yeşil Okul' Projesine Destek

Fidan Dikimiyle \'Mavi Yeşil Okul\' Projesine Destek

Düzce'de Uzun Mustafa İlkokulu'nda orman sevgisi için eğitim ve fidan dikim etkinliği yapıldı.

27.03.2025 08:43
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Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce, Uzun Mustafa İlkokulunun 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Projede 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uzun Mustafa İlkokulunda, öğrenci ve velilerine orman sevgisini aşılamak ve bu bilinci kazandırmak amacıyla, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü fidanlık personeli tarafından çevre, doğa ve ekolojik okuryazarlık konularında bir eğitim verildi. Daha sonra ise iki grupta olmak üzere, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Pınar Fidanlığında fidan dikim etkinliği ile projeye destek verildi. Fidan dikimi ile sona eren etkinlikte, renkli görüntüleriyle dikkat çeken geleceğimiz fidanları çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fidan Dikimiyle 'Mavi Yeşil Okul' Projesine Destek - Son Dakika

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