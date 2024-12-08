Fidan ve Barrot'tan Suriye Görüşmesi

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Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinildi. Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi." - ANKARA