Fikret Akova Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Oldu - Son Dakika
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Fikret Akova Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Oldu

Fikret Akova Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Oldu

Burhaniye ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Fikret Akova, Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı seçildi. Tek liste ile yapılan seçimlerde 101 delegenin oyunu alan Akova, başkanlığa seçildi.

27.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:45
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Burhaniye ilçesinde, iki dönem belediye başkanlığı yapan Fikret Akova, Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı oldu. Tek liste ile gidilen seçimlerde oy kullanan 101 delegenin oyunu alan Akova, bu günde yönetim kurulu toplantısında başkanlığa seçildi.

Burhaniye'de iki dönem CHP'den Belediye Başkanı olan ve bir süre de Burhaniye 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin Başkanlığını yapan Fikret Akova, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Genel Kurulunda başkan seçildi. Rakipsiz olarak tek liste ile gidilen seçimlerde 30 kooperatifin yer aldığı Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanlığına seçilen Akova, Tariş camiasına teşekkür etti. Fikret Akova, "Geçtiğimiz hafta seçimleri yaptık. Yönetim kurulu da bugün yapılan toplantıda başkanlığa beni seçmişlerdir. Teveccühlerine teşekkür ederim . Tariş camiasına, büyük Tariş ailesine, Tariş sevdalılarına, Tariş çalışanlarına destekleri için şükranlarımı sunuyorum .Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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