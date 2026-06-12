Filipinler'de can kaybı 47'ye yükseldi

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği açıklandı.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, depremde 38 kişiden halen haber alınamadığı aktarılırken, yaralı sayısı ise bin 120 olarak açıklandı. NDRRMC, depremden 390 bin kişi ve 86 bin ailenin etkilendiğini bildirdi.

Ayrıca 19 bin evin hasar gördüğü ülkede 48 şehir ve belediyede elektrik kesintileri yaşandı. Yollar, köprüler, havaalanları ve liman tesisleri hasar gördü ve faaliyetleri aksadı.

Havalimanı uçuşlara kapatıldı

General Santos Uluslararası Havaalanında askeri ve insani yardım uçuşları gerçekleştirilirken ticari uçuşlara kapatıldı. En çok etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma operasyonları için toplamda 3 bin 700'den fazla personel görevlendirildi. Filipinler

Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar gelmişti

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti.

Yerel saatle 07.37'de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. - MANILA