Filipinler'de can kaybı 47'ye yükseldi - Son Dakika
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Filipinler'de can kaybı 47'ye yükseldi

12.06.2026 10:15
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Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi, 38 kişiden haber alınamıyor ve 19 bin ev hasar gördü.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği açıklandı.

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, depremde 38 kişiden halen haber alınamadığı aktarılırken, yaralı sayısı ise bin 120 olarak açıklandı. NDRRMC, depremden 390 bin kişi ve 86 bin ailenin etkilendiğini bildirdi.

Ayrıca 19 bin evin hasar gördüğü ülkede 48 şehir ve belediyede elektrik kesintileri yaşandı. Yollar, köprüler, havaalanları ve liman tesisleri hasar gördü ve faaliyetleri aksadı.

Havalimanı uçuşlara kapatıldı

General Santos Uluslararası Havaalanında askeri ve insani yardım uçuşları gerçekleştirilirken ticari uçuşlara kapatıldı. En çok etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma operasyonları için toplamda 3 bin 700'den fazla personel görevlendirildi. Filipinler

Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar gelmişti

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti.

Yerel saatle 07.37'de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filipinler'de can kaybı 47'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emin Tonyukuk Akıncı Emin Tonyukuk Akıncı:
    47 55 ne yani sayı saymayı mu unuttular ya da basında çalışanlar uyuyor mu bilemiyorum ama neyse filipinlilere geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • Samet Can Samet Can:
    bu kadar insanın evinin yıkılması çok üzücü özellikle de hayvanların durumu düşündüğümde acı çekiyorlar zavallılar hiçbir suçları yok 0 0 Yanıtla
  • Orhan Çiçek Orhan Çiçek:
    yazık valla bu insanlara ne olmuş böyle deprem ne biçim şey bu filipinlilerin başına çok ağır gelmiş demek ki hemen yardım göndermeliler devletler birbirlerine yardım etmeli bu tür durumlarda insanlık hepsinden önemli 0 0 Yanıtla
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