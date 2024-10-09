Filistin'e Yıldönümü Açıklaması - Son Dakika
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Filistin'e Yıldönümü Açıklaması

Filistin\'e Yıldönümü Açıklaması

Devrek'te, Filistin'de devam eden soykırımlara karşı basın açıklaması yapıldı. 42 bin ölü hatırlatıldı.

09.10.2024 12:24
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Devrek'te Filistin'e saldırılarının yıldönümünde basın açıklaması düzenlendi.

Cumhuriyet alanında düzenlenen 'Soykırıma lanet, direnişe bin selam' adlı basın açıklamasında konuşan Eğitim-Bir Sen Devrek Şube Başkanı Sonay Karameşe, Filistin'de 365 gündür soykırım yapıldığını söyledi. Bölgede 42 binden fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatan Karameşe, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan, devlet görünümlü sapkın terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur, Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğniyorlar. Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere "insanımsı" diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış bir ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız" dedi.

Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere toplam 42 bin Filistinli'yi öldürdüğüne dikkat çeken Karameşe, "97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bunlar sadece istatistiki bir rakam değildir, bunların her biri insan, her biri kardeşimiz. Bunlar bizim evlatlarımız, annelerimiz, bacılarımız. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler. Okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalarken, insanlığın ortak değerlerini hiçe sayan siyonist rejim, Lübnan'a başlattığı saldırılarla sapkın inancıyla şekillendirdiği arz-ı mev'ud hedefine ulaşmak için bütün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını gösterdi. Orada da durmayacaklar, biliyoruz. Ateş yaklaşıyor. Gazze'de rablerine şikayette bulunan çocukların ahı, insanlığı bulmayacak mı zannediliyor. Ne demişti o küçük kız Sizlere hakkımı helal etmiyorum. ya 8 yaşındayken büyümek zorunda kalan o çocuk ben çocukluğumu yaşayamadım ki demişti. Vallahi yarın ahirette de biz sizi izleyeceğiz diyen yaşlı ve yaslı amca bunu kime söylemişti. Oğlumu enkazdan kemik kemik çıkarıp bir araya getirdim ve kefene sardım diyen anne sesini kime duyuramamıştı. Ama onlar yine de zulme ve katile karşı şerefle, inançla direndiler. Boyun eğmediler. Zillete razı olmaktansa direnmeyi ve şehadeti seçtiler. Bir tarafta sözde uluslararası hukuk, diğer tarafta 365 gündür ölümü her gün yüzlerce kez yaşayan o çocukların bilge sözleri. Sözde ateşkes çağrılarıyla barış maskesi takan Batı, arka planda kendi değerlerine savaş açmış soykırımcıya silah, para ve siyasi destek verirken, insanlığın onuru Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin omuzlarında" şeklinde konuştu.

İsrail aleyhine atılan sloganlarla basın bildirisi olaysız sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Devrek, Yerel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin'e Yıldönümü Açıklaması - Son Dakika

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