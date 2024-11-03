Filistin Katliamını Anlatan Tiyatro İle Sanat Etkinliği Açıldı - Son Dakika
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Filistin Katliamını Anlatan Tiyatro İle Sanat Etkinliği Açıldı

Filistin Katliamını Anlatan Tiyatro İle Sanat Etkinliği Açıldı

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 'Vaveyla' oyunu ile açılan etkinlik, sanat eserleriyle doldu.

03.11.2024 09:36
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Filistin katliamını konu edinen Vaveyla adlı bir tiyatro oyunuyla açılışı yapılan Güz dönemi "Mekanı sanata dönüştürme etkinliği" Güzel Sanatlar Fakültesi binasında gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi binasının hemen her alandaki sanat eserleri ve sanat etkinlikleriyle donatıldığı şenlikte, Resim, Grafik, Geleneksel Türk Sanatları, Tekstil ve Moda, Seramik, Heykel, Fotoğraf, Sahne Sanatları ve Müzik bölümlerinin sanatçı-akademisyenleri ile öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. GSF binasını adeta bir sanat sergi salonuna dönüştüren etkinlikte çeşitli performatif çalışmalar da gerçekleştirildi.

GSF binası sanatın kuşatması altında

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, fakültedeki her bölümün ortak katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde mekanı sanatla ve sanat eserleriyle kimliklendirdiklerini belirterek, "amacımız fakültemiz binasına giren herkesin sanatla tanışmasını, sanatla yüzleşmesini, sanatla iç içe olup sanatla soluklanmasını sağlamaktır. Özellikle öğrencilerimizin sanatın kuşattığı bir mekanda eğitim alması bizler için hem çok değerli hem de çok gereklidir. Barbarların, katillerin, zalimlerin, soykırımcıların kuşatması altında bulunan dünyamıza nazire yaparcasına bizler de yaşadığımız bu binayı sanatın kuşattığı bir mekana dönüştürdük. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistin Katliamını Anlatan Tiyatro İle Sanat Etkinliği Açıldı - Son Dakika

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