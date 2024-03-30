Fırat Üniversitesi Öğrencileri Kovancılar İlçesindeki İlkokul Öğrencilerine Oyuncak Dağıttı

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Fırat Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Kovancılar ilçesindeki Hacı Ahmet Özbağı İlkokulu öğrencilerine oyuncak dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerini ziyaret eden Bir Dünya Oyuncak Topluluğu ile birlikte, gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sonrası röportaj veren ilkokul öğrencisi Yasin Kaya'nın Milli Eğitim Bakanına yönelik espri dolu cümleleri güldürdü.

Fırat Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık 6 yıl önce oluşturduğu Bir Dünya Oyuncak Topluluğu tarafından Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan Hacı Ahmet Özbağı İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere oyuncak dağıtıldı, çeşitli hediyelerle de sürprizler yapıldı. Gönüllerince eğlenerek keyifli vakitler geçiren öğrenciler etkinlik sonrası duygularını paylaştı. Bu sırada röportaj veren 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yasin Kaya, Milli Eğitim Bakanından doğalgaz talebinde bulundu. Yasin'in 'Şuanda habere mi çıkıyorum, hangi kanal' cümleleri kurması alanda bulunanları kahkahaya boğdu.

"Buraya gelmeleri çok iyi oldu, bizlere ilaç gibi geldi"

Yasin Kaya, "Sorular zorlaştırdı. Bir dersten 70'in altında artık sınıfta kalıyoruz. Artık her şeyi yazmak zorundayız ve artık şık (test) yok. Şuanda habere mi çıkıyorum, hangi kanal. Milli Eğitim Bakanından buraya doğalgaz getirmesini istiyorum" dedi. Milli Eğitim Bakanının görevinin olmadığını öğrenen öğrenci bu sefer de "O zaman doğalgazı mahalle bakanından istiyorum" cevabını verdi.

Ders sonrası düzenlenen etkinlikle doyasıya eğlendiklerini belirten 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Zeki Yeşilkaya, "Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar geldi, oyunlar oynadık, beraber şarkılar söyledik. Ayrıca bizlere oyuncak dağıttılar. Herkes çok mutlu. Son zamanlarda derslerden bunalmıştık, buraya gelmeleri çok iyi oldu, bizlere ilaç gibi geldi" diye konuştu.

Etkinliklerin güzel olduğunu ve keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren öğrencilerden Bünyamin Sağır ise kendilerini ziyaret eden ağabey ve ablaları ile birlikte oyunlar oynadıklarını kaydetti.

"Projelerimizle çocukların geleceklerine dokunmak hedefindeyiz"

Bir Dünya Oyuncak Topluluğu Kurucusu Mehmet Furkan Sönmez ise "Bugün Kovancılar ilçesindeyiz. 6 yıldır doğunun ücra noktalarından mont ve bot, kırtasiye ve doğum günü projeleri gerçekleştirip çocukların geleceklerine dokunmak hedefindeyiz. Bugün de Kovancılar'da bu mücadelemizi gösteriyoruz. Bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki çocuklar var" şeklinde konuştu.

Verimli bir etkinliğe imza attıkları için topluluğa ayrıca teşekkür eden sınıf öğretmeni Osman Yıldız da "Buradaki en büyük amacımız, öğrencilerimizin güzel vakitler geçirmesini sağlamak. Hem bilişsel hem duyusal hem psikomotor gelişimini sağlayarak daha güzel etkinlikler gerçekleştirerek, öğrencilerimizin güzel vakit geçirmesini sağladık. Burada, Bir Dünya Öğrenci Topluluğu'na teşekkürlerimi ve şükranlarımız sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ