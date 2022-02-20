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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı - Son Dakika

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı

20.02.2022 16:14
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı

2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Elazığ'da anma programı düzenlendi.

2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Elazığ'da anma programı düzenlendi.

2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 7. yıldönümünde Elazığ'da düzenlenen programla anıldı. Çakıroğlu için valilik meydanında düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından dualar edildi ve tatlı ikramı yapıldı.

Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı Yağız Atagün, "24 yaşında nur yüzlü bir fakülte öğrencisiydi. Tarih okuyordu. Ecdadımızın, atalarımızın bizlere bıraktığı mirası araştırıyordu. İlim sahibi olacak, öğrenciler yetiştirecekti. Kıydılar canına, kıydılar gençliğine. Şehidi olan bir davanın elbette ki şahidi de olacaktı. Bizler 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesinde şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu hiç unutmadık. Kurduğu hayalleri düşündükçe daha çok çalıştık. Sizlerin huzurunda bir kez daha ant içiyoruz. Ülkücü Türk gençliği olarak Fırat Çakıroğlu'nun hedeflerini kampüslerde yaşatacak, biz bu coğrafyada nefes aldığımız sürece her türlü fitneye, teröriste, komüniste karşı bu memleketi koruyacağız. Ülkümüzün davamızın peşinde durmaksızın yorulmadan koşacağız. Biliyoruz ki ne ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran ne de son şehidimiz Fırat Çakıroğlu olmayacak. Türk milleti emin olsun ki hangi koşulda, hangi şartta olursa olsun bu vatanı müdafaa edecek ülkücü bir nesli hep var hep de var olacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Elazığ'da anıldı - Son Dakika


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