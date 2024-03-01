Foça, afetlere karşı dirençli bir ilçe olmak için çalışmalara başladı

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Foça Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, AB Projeleri Birimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle, Foça'nın afetlere karşı daha dirençli bir ilçe haline gelmesi için çalışma başlatıldı.

Foça Belediyesi ve DEÜ iş birliğiyle ilçe afetlere karşı hazırlanacak. "Foça Afet Yönetimi Planı"nın hazırlanması, risk analizleri, Belediye-Üniversite ortaklığında ilçede uygulanabilecek projeler hakkında ön görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır; akademisyenler Prof. Dr. Gökhan Tenikler, Prof. Dr. İbrahim Güray Yontar, Prof. Dr. Barış Seçer, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Eser ve Dr. Öğr. Üyesi Emin Koç ile Foça Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü vekili Oğuzhan Çakırefe, AB Projeleri Sorumlusu Gamze Şal ve Basın Danışmanı Tuncay Kır yer aldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, çalışmaya ilişkin, "Foça'nın afetlere karşı daha dirençli bir ilçe olması için Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliğinde önemli bir adım atmış olduk. Afet yönetim planı ile Foça'da bir afet durumunda can ve mal kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz. Bu planın Foça'nın afetlere karşı daha güvenli bir ilçe olmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.