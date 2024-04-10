Foça\'da Polis Haftası Kutlama Töreni Düzenlendi

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Foça'da Polis Haftası dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kutlama törenine; Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Foça İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin ve ilçe emniyet personeli, sivil ve askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Foça İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına saygı çelengi sundu.

İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, 179 yılın birikimi, tecrübesi ve başarısından aldığı güçle; geleceğin güvenle inşası için gereken tüm tedbirleri almakta ve milletimizin takdir, sevgi ve duasını kazanmaktadır. Bizler, devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güveni için her türlü kanunsuzluk ve her türlü teröre karşı mesai mefhumu gözetmeksizin, gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeden mücadele etmekteyiz. İlçemizde Sayın Kaymakamımızın önderliğinde, gerek kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir çalışma ve gerek se esnaf ve vatandaşlarımız ile çok güzel bir iletişim ortamı sağlanmıştır. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevleri başında bulunan mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, huzur ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin ve emniyet mensuplarını tebrik etti.