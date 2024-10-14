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Gala konserinde Şevval Sam coşkusu

Bodrum'da dostluk, barış ve kardeşlik mesajlarıyla üç gün

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Kumbahçe Muhtarlığı ile İki Yaka Kültür Festivali Komitesinin ortaklaşa hazırladığı üç günlük festival programına Şevval Sam Gala Konseri damgasını vurdu.

11-12-13 Ekim'de gerçekleşen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali vatandaşlardan büyük beğeni topladı. İlk gün, 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri'nin yapıldığı etkinliklerde ikinci ve üçüncü gün de çeşitli konser etkinlikleri, mutfak atölyeleri, sergiler, söyleşiler, halk oyunları gösterileri, kıyafet defileleri, imza günü etkinlikleri vatandaşlardan tam puan aldı.

İkinci gün etkinliklerinde 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali seremonisi yapılırken Festival Komitesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye katkıları dolayısıyla teşekkür ederek plaket takdim etti. Konuşma ve plaket takdimleri ardından aile fotoğraf çekimi yapıldı. İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı, Meclis Üyesi Nil Taşkıran, festivale gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek etkinliklere katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür ederek kendilerinin de Bodrumluların da çok misafirperver olduklarını belirtti. Başkan Nikitaras, barış güvercinini yüksekte tuttuklarını söylerken, "Her ülkenin kendine göre kültür ve tarihi var. Bunları sizlerle paylaşmak çok güzel. Buradayız çünkü bizi Ege Denizi bağlıyor. Barış içinde beraber olmamız gerekiyor. Çünkü Türkler ve Yunanlılar birlikte barış içinde yaşamak istiyor. İki bölge de ayrılığı getirecek her şeyi bir kenara atıyoruz. Huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz ve bunu her zaman savunacağız" dedi.

"İçinde kültür, sanat, kardeşlik, dostluk olan her organizasyonda biz de varız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci üç dilde "merhaba" diyerek sözlerine başlarken geçmiş dönem Bodrum Belediye Başkanı şimdiki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Başkan Mandalinci, bu sene çok katılımlı ve kapsamlı olarak gerçekleşen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi; içinde kültürün, sanatın, sporun, tarihin ve kardeşliğin, dostluğun olduğu bütün etkinliklere geçmişte olduğu gibi şimdi de gelecekte de aynı hassasiyetle değer verecek. Hem kültürümüzü paylaşma hem dost ve komşu ülkelerle bu kültür harmanını yaşama hem de bütün paydaşlarımızla beraber güzelliği, mutluluğu, sevgiyi, iyiliği yayma arayışımız daima devam edecek."

Başkan Aras'tan barış vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da 2019 yılında İki Yaka Kültür Festivali ile başlayan bu güzel dostluğun ve etkinliğin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu an dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşın kimseye faydası yok. Akıllı olmak zorundayız. Dostluk ateşini yerelden başlatmak zorundayız. Sonsuza kadar düşmanlık güdecek değiliz. Bunun hiç kimseye faydası olmadığını görüyoruz. Birbirimizden farkımız olmadığını yerelde göstererek genel siyasete yansıtabiliriz" dedi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise, "Bodrum güzelse Kos da güzel, Kos zenginse Bodrum da zengin, acılarımız tatlılarımız hep aynı" diyerek Kos ve Bodrum'un esen rüzgarının da yağan yağmurunun da aynı olduğunun altını çizdi. Kaymakam Çit, aynı kültürden gelindiğini de belirttiği konuşmasında böyle güzel bir etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren herkese teşekkür ederek Bodrum'a bu festivalin çok yakıştığını dile getirdi.

Şevval Sam'ın muhteşem performansı Kumbahçe'de yankılandı

Akşam saatlerinde halka açık ve ücretsiz gerçekleşen Şevval Sam Gala Konseri renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli gösterilerle vatandaşlara coşku dolu anlar yaşatan gala konserinde Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye sahnede ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ı da yad ederek "Feraye" şarkısını seslendirdi.

Davul, ıslık gösterileri ve duru sesiyle Şevval Sam, Bodrumlulara unutulmayacak bir gece yaşatırken Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile Meclis Üyesi Nil Taşkıran, Sam'a çiçek ve hediye takdimlerinde bulundu.

Finalde yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere katılım yoğundu

İki Yaka Kültür Festivali'nin son gününde yerel sanatçılar Didem Kasal Esentürk ile Ender Kasal Bodrum ve Ege yöresine özgü türkülerle vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Halk türkülerini seslendiren vatandaşlar, yöresel oyunlara da eşlik ederken dünyanın farklı ülkelerinden Bodrum'a gelen misafirler, büyük keyif alarak unutulmaz anlara şahitlik etti.

Sunucu Ateş'in sahne performanslarıyla hareketlenen etkinlikte stantlarda yapılan yöresel yemekler, el sanatları, seramik ürünler ilgi gördü. Bodrum'a özgü kıymalı ve tereyağlı yapılan lokum pilavı ise mutfak atölyesinde yeniden yorumlanarak yeşil mandalin aromalı olarak katılımcılara ikram edildi.

Balıkçı unutulmadı

Bodrum'da iz bırakan Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı, 51. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali kapsamında Balıkçı, "Halikarnas Balıkçısı'nın Bitki Mirası" ile ilgili kent turu, Prof. Ertan Tuzlacı'nın sunumuyla "Bodrum Bitkileri ve Halikarnas Balıkçısı", Saner Gülsöken'in "Bodrum'un Gayıkları" ile "Sünger, Biz, Başkaları ve Bodrum" imza günü etkinlikleriyle yad edildi.

Ayrıca Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Halikarnas Balıkçısı'nın mezarını ziyaret ederek Başkan Tamer Mandalinci'nin çelengini sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Kumbahçe Muhtarlığı ortak çalışması olarak gerçekleşen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali ve 2. Bodrum-Kos Dostluk Konseri bölgenin en kapsamlı ve koordineli etkinliği olarak hafızalara kazınarak son buldu.