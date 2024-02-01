Gambiya\'da Kadınlara Tarımsal Üretimde Destek

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Gambiya'da geçim kaynağı çiftçilik olan kadınlara üretimde kullanabilmeleri amacıyla 'Susam ve yer fıstığı yağı işleme makinesi' temin edildi.

TİKA ve Ulusal Kadın Çiftçiler Derneği (NAWFA) iş birliğinde, Gambiya'da tarımsal ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında 'Tarım Ürünleri İşleme Merkezi'ne susam ve yer fıstığı yağı işleme makineleri temin edildi. Brikama bölgesinin Lamin köyünde düzenlenen törende, 3 adet susam ve yer fıstığı yağı işleme makinası, NAWFA üyelerine teslim edildi. Bu makineler ile günde 4-5 ton susamdan yüzde 60 oranında yağ üretebilecek. Kadın çiftçilere ekonomik ve sosyal destek sağlamanın amaçlandığı proje ile çiftçilerin üretim kapasitesi arttırılarak gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedefleniyor. - ANKARA