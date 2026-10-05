GastroAfyon\'da Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü stant açıp ürünleri tanıttı

Afyonkarahisar'ın gastronomi kültürünü ulusal ve uluslararası ölçekte buluşturan 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yer aldı.

"Lezzetin Hafızası Anadolu" temasıyla düzenlenen festivalde, Afyonkarahisar'ın zengin mutfak kültürünün yanı sıra tarımsal üretimi, yerel ürünleri ve üreticilerin emeği de tanıtıldı.

Festival kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan stantta, kentin tarımsal potansiyeli, yöresel ürünleri ve üretim kültürü ziyaretçilerle buluşturuldu. Tarladan sofraya uzanan üretim zincirinin her aşamasında üreticilerin yanında olan müdürlüğün çalışmaları hakkında da ziyaretçilere bilgiler verildi.

GastroAfyon'un, Afyonkarahisar'ın tarımsal ve gastronomik değerlerinin tanıtılmasına katkı sunduğu belirtildi.