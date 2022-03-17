GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi - Son Dakika
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GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi

17.03.2022 16:58
GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü' Paneli gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü' Paneli gerçekleştirildi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, İstiklal Marşı'nın öneminden bahsederek, İstiklal Marşı'nın Türk Milleti'nin hakimiyet sembolü olarak karşımıza tezahür ettiğini söyledi.

Konuşmasında bağımsızlığın, hürriyetin, milli birliğin, beraberliğin ve vatan sevgisi gibi kavramlardan bahseden Doç. Dr. Tansu, " Eğer bağlarınız güçlüyse, ordusu devleti ve milletiyle bir bütünseniz dünyadaki hiçbir güç sizi yıkamaz. Bu bilincin de verilmesi için bir takım semboller gerekiyor, bu sembollerin en güçlülerinden bir tanesi milli marşımızdır. Türk milletin her ferdi istiklal marşı okunduğunda içinde kurtuluş savaşını, milli mücadelenin, şehitlerimizin, gazilerimizin ve yaptığımız büyük mücadelelerin heyecan ve coşkusunu hissetmektedir. Bizi buluşturan, birleştiren ve mayamızı bir arada tutan bir doğal harç niteliği taşımaktadır. O yüzden İstiklal Marşı'nın hangi şartlar altında kabul edildiğini, Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını, milli mücadelenin zor şartlarını gençlerimizin bilmesi lazım ki, gelecek nesillere aktarılsın" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Fettah Kuzu ise İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin, vatan ve millet aşkının mücerretten, yani soyut birer olgu olma durumundan, mücesseme yani somut olana dönüşümünün bir simgesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Fettah Kuzu konuşmasında, "Eserlerinde ele aldığı hususlar ve ifade ettiği hassasiyetler, onun yaşam biçimini, aynı şekilde onun hayat felsefesi ve yaşadığı hayat da eserlerini tamamlayıcı, dönüştürücü bir mahiyet arz etmektedir. Akif'in gerek kendi yaşantısıyla bir numunesini sunduğu, gerekse şiirlerinde çizmeye çalıştığı ideal insan tipi vasıtasıyla milletinde uyandırmak istediği kimlik anlayışı, milli bir özellik arz etmekle birlikte aslında özü itibarıyla evrensel niteliktedir. Dünya üzerinde var olma ve varlığını devam ettirme iddiasında olan her millet, onun üzerinde durduğu temel prensiplere bağlanmakla medeniyet sahnesinde en önde olma ayrıcalığını elde edebilecektir" diye ekledi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, İstiklal Marşı'nın kabul edilme aşaması ve İstiklal Marşı'nın öneminden bahseden Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları da İstiklal Marşı'nın milletimiz açısından oldukça önemsendiğinin altını çizerek, İstiklal ruhunun hep yaşayacağını söyledi. - GAZİANTEP

GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi
GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi

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Gaziantep Üniversitesi, İstiklal Marşı, Edebiyat, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAÜN'de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi - Son Dakika
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