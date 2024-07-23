Gazeteci Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar İkiz Bebeklerini Kucağına Aldı - Son Dakika
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Yerel

Gazeteci Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar İkiz Bebeklerini Kucağına Aldı

Gazeteci Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar İkiz Bebeklerini Kucağına Aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlenen Gazeteci Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Mehmet ve Şenay Asya isimlerini verdikleri bebeklerini sağlıkla kucağına alan çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.

23.07.2024 16:22
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Günaydın Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2020 yılında evlenen Çarpar çiftinin ikiz bebeklerini dünyaya geldi. Bebeklerine Mehmet ve Şenay Asya isimlerini veren Çarpar çifti, mutluluklarını sosyal medyada yaptığı paylaşım ile takipçileri ile paylaştı. Gazeteci Çarpar, paylaşımında "Allah'ın izniyle oğlumuz Mehmet ve kızımız Şenay Asya'yı sağ salim kucağımıza aldık. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, vatanına ve devletine bağlı hayırlı evlatlar olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar İkiz Bebeklerini Kucağına Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar İkiz Bebeklerini Kucağına Aldı - Son Dakika
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