Gazeteci Vedat Refayeli\'nin acı günü

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesi, Fırfırik Dergisi imtiyaz sahibi ve Pusula Gazetesi yazarı Vedat Refayeli'nin kız kardeşi, merhum gazeteci Vahap Çolak'ın eşi Serpil Çolak son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Serpil Çolak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum eski valisi Sebahattin Öztürk, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM