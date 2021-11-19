Gazeteciler, Başsavcı Çetin ile görüştü - Son Dakika

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin'i makamında ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Şafak Erel, Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç ve Hüseyin Orhan, Genel Sekreter Haydar Yağız, Mali Sekreter İlknur Özen, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Akkaya ve Denetim Kurulu yedek üyesi Elif Yapıcı, Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin'e ziyarette bulundu. EGD Başkanı Erel, ziyarette derneğin çalışmaları ve bölgede görev yapan medya kuruluşları ile ilgili bilgiler verdi. Gazeteciler, gündemde yer alan ve toplumu etkileyen olaylar ile ilgili de görüşlerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Çetin de, dernek yönetimine teşekkür etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK