Gazeteciler Kooperatifi'nden TOKİ Açıklaması
Gazeteciler Kooperatifi'nden TOKİ Açıklaması

Gazeteciler Kooperatifi'nden TOKİ Açıklaması
06.05.2026 02:35
Kayseri S.S. Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi, 2025 genel kurulunda TOKİ ile yürütülen projeleri duyurdu.

Kayseri S.S. Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı Metin Kösedağ; "Mimarsinan Bebek Tepe bölgesinde 323 dönümlük bir araziyle ilgili Toplu Konut İdaresi'ne müracaatımız olmuştu ve bununla ilgili yüzde 50'si tamamlandı" dedi.

Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda yapılan genel kurula kooperatif yönetimi ve üyeleri katıldı. Kurulda konuşan S.S. Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Metin Köesedağ, 2004 yılında kurulan kooperatifin 2015 yılına kadar bir faaliyette bulunmadığını, göreve geldiklerinde 521 konutluk TOKİ 1. etabı bitirdiklerini ifade ederek; "Malumunuz S.S Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi 2003 yılında kurulmuş ancak 2015 yılına kadar herhangi bir faaliyette bulunamamışız. Daha sonrasında sağ olsun arkadaşlarla birlikte göreve geldikten sonra bazı çalışmalar yaptık. Önce TOKİ'yle birinci etabı bitirdik, 521 konutla. Bugün bu salon içerisinde evlerinde oturanlar var. Güle güle oturmaları nasip olur inşallah. Tabii ki ufak tefek sıkıntıları var, onları bize iletiyorlar ve biz de bunları önümüzdeki süreçte inşallah çözeceğiz. Özellikle aidat konusunda sıkıntılı olduklarını çok net bir şekilde biliyoruz, aidatların çok afaki bir şekilde artırıldığına dair" dedi.

Başkan Kösedağ, yaşanan sorunlarla alakalı gelişmelerin olacağını ifade ederek; "Tabii ki bu aslında bizim daha önce bankalarda yaptığımız anahtar teslimindeki sözleşmeden kaynaklanan bir durum. Çünkü orada Emlak Konut İdaresi'ndeki Emlak Yönetim'in bu işi yaptığını ve kabul ettiğimizi ve 5 yıllık süre zarfı içerisinde onlar yapacak. İstersek değiştirebiliriz. Biz bununla ilgili TOKİ ve TOKİ'ye bağlı Konut İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu olduğu birimle temaslarda bulunduk geçen hafta. İnşallah önümüzdeki süreçte Kurban Bayramı'ndan sonra bununla ilgili bir müjdemiz olacak" diye konuştu. Mimarsinan bölgesindeki araziyle ilgili TOKİ'ye başvurulduğunu da aktaran Başkan Metin Kösedağ konuşmasını; "Hepiniz yeni yerle ilgili bir süreci merak ediyorsunuz. Malumunuz biz Mimarsinan Bebek Tepe bölgesinde 323 dönümlük bir araziyle ilgili Toplu Konut İdaresi'ne müracaatımız olmuştu ve bununla ilgili yüzde 50'si tamamlandı, daha doğrusu 20 gün içerisinde tamamlanmış, yarısı ise 3 aylık periyot sonrasında inşallah ihale aşamasına gelecek ve Toplu Konut İdaresi'nin bize söylediği 3 ay içerisinde inşallah ihaleye girecek ve ihalede biz o arazileri alacağız. Daha sonraki süreç ise o süreci hepinizle birlikte yürütmek istiyorum. İnşallah ihaleyi aldıktan sonra tekrar Olağanüstü Genel Kurul kararı alıp herkesi bir araya toplayıp ve herkesin görüşünü alarak oradaki çalışmayı bu istikamette sürdürmek istiyoruz. Bizim bu konuyla ilgili çok şükür devlet kademesinde herhangi bir sıkıntımız yok. İşlerimiz biraz gecikmeli de olsa devam ediyor ama malumunuz savaşlar bölgesindeyiz, her an her şey değişebiliyor. Ama en sonunda nihayete erebiliyor bu tür çalışmalar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genel kurulda mali raporlar okunarak oylandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

