Gazi Mustafa Kemal Atatürk yâd edildi

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86.'ncı yıl dönümünde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen törenlerle yad edildi.

Anma programı saat 09.05'te Kocatepe Parkı'nda Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Törende 2 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma programı, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti. - AFYONKARAHİSAR