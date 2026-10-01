Gaziantep Araban\'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintileri oluştu

Gaziantep'in Araban ilçesine sağanak etkili oldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.