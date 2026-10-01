Gaziantep Araban\'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintileri oluştu

Gaziantep Araban'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağışın zaman zaman etkisini artırması vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesine sağanak etkili oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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