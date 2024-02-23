Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, yaratanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili'nin, aynı zamanda küskünlükleri giderdiğini, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onardığını söyleyerek, kandillerin tefekkür ve şükür vesilesi olduğunu bildirdi.
Başkan Şahin, mesajında kandillerin kültür ve gelenekte önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı gün, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunu pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. Ümit ederim ki bu mübarek gece, yeniden uyanışa vesile olur" dedi ve şöyle devam etti, "Kulluk bilinciyle Allah'ın sonsuz merhametine sığınarak engin mağfiretine mazhar olmak için bu gecenin önemli bir vesile olduğunu unutmamalıyız. Berat, ilahi rahmetin tecelli ettiği gün, nedamet ve umut zamanıdır. Ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir. Bu mübarek geceden gerçek manada istifade edebilmenin yolu, nefsi muhasebe ve vicdani sorgulamadan geçiyor. İki hafta sonra Allah'ın izniyle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan bu gecede semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gecede barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerinde hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını, aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Berat kandilimiz mübarek olsun." - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Berat Kandili'nde mesaj yayımladı - Son Dakika
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