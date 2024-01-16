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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehirde Sıcak Çorba İkramında Bulunuyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehirde Sıcak Çorba İkramında Bulunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin 32 noktasında yıl boyu sıcak çorba ikramında bulunuyor. Çorba ikramları, hastanelerde, otobüs duraklarında, üniversitelerde ve diğer yoğun noktalarda hafta içi her sabah gerçekleştiriliyor. Günlük 15 bin kişiye çorba dağıtılıyor ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Belediye, talepler doğrultusunda ikram noktalarını artırmayı planlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehirde Sıcak Çorba İkramında Bulunuyor
16.01.2024 - 12:09,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin 32 noktasında yıl boyu sıcak çorba ikramında bulunuyor. Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi olan çorba ikramları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir belediyesinin hastanelerde, organize sanayi bölgesine giden servislerin güzergahlarında, yoğunluğun olduğu otobüs duraklarında, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu şehrin farklı noktalarında hafta içi her sabah, saat 05.45 ile 08.30 saatleri arasında yaptığı çorba ikramları 7 yıldır devam ediyor.

Günlük 15 bin vatandaş yaralanıyor

Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan çorbalar, ikram noktalarında günlük 15 bin kişiye dağıtılıyor. Pratik içim için büyük bardaklarda ekmekle beraber ikram edilen çorbalar, özellikle sabahın erken saatlerinde servislerle iş yerlerine giden işçiler, öğrenciler ve vatandaşlara güne başlarken rahatlık sağlıyor.

"Kısa süre içerisinde ikram noktası sayımızı 45'e çıkaracağız"

Çorba ikramları hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hizmetin 7 yıldır devam ettiğini belirterek, "Hafta içi her gün 32 noktada, 15 binden fazla vatandaşımıza yetecek şekilde çorba dağıtıyoruz. Burada sabah 05.45 ile 08.00 veya 08.30'a kadar özellikle çok erken saatlerde işlerine giden emektar vatandaşlarımız, iş için toplanma noktalarında, servislerini beklerken çorba ikram noktalarından yararlanıyorlar. Tüm hastane önlerinde de var. Oralarda hastaneye gelen vatandaşlarımız ve kurumlarda çalışan vatandaşlarımız yararlanıyor. Diğer taraftan üniversitelerimizde de bu noktalarımız var. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve özellikle işçilerimizden bu hizmetle ilgili memnuniyet var. 32 noktada hizmet veriyoruz ama yeni yerler kurmaya devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde servis noktalarımızı 45'e çıkaracağız. Gelen talepler doğrultusunda ikramlarımızı farklı yerlerde kurmaya devam ediyoruz. Sıcak çorbalarımız, günün erken saatinde soğuk Gaziantep sabahlarında günün telaşına başlamış vatandaşlarımızın içini ısıtıyor. Afiyet olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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