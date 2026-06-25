Gaziantep Kıbrıs İş Birliği Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Gaziantep Kıbrıs İş Birliği Derneği Kuruldu

Gaziantep Kıbrıs İş Birliği Derneği Kuruldu
25.06.2026 15:58
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Gaziantep Kıbrıs İş Birliği ve Dayanışma Derneği, KKTC Konsolosu'nu ziyaret ederek projelerini tanıttı.

Gaziantep Kıbrıs İş Birliği ve Dayanışma Derneği kuruldu. Kuruluşun ardından vakit kaybetmeden sahaya inen dernek yönetimi, ilk resmi ziyaretini KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen'e gerçekleştirdi.

Gaziantep ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki bağları daha da güçlendirmek, kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla yola çıkan Gaziantep Kıbrıs İş Birliği ve Dayanışma Derneği, kurumsal faaliyetlerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Dernek yönetiminde Okan Çelik, Erol Karakoyunlu, Mustafa Özzorlar, Hatice Güçlü, Gamze Atılgan, Şeyda Helvacı, Şeyma Günenç, Gökhan Polat ve Yasemin Kayış yer aldı.

"Tabela derneği olmayacağız"

Derneğin kurucu başkanı Okan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilk resmi protokol ziyaretini KKTC Gaziantep Konsolosluğu'na gerçekleştirdi. Ziyarette derneğin vizyonu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi veren Başkan Okan Çelik, Gaziantep ile Kıbrıs arasında kalıcı bir köprü olma hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

Sadece evrak üzerinde var olan bir yapı olmayacaklarının altını çizen Çelik, "Biz bu yola net hedeflerle çıktık. Kıbrıs'ta eğitim görmüş, çalışmış, yolu bir şekilde adaya düşmüş ya da yavru vatan ile yürekten bir gönül bağı kurmak isteyen tüm hemşehrilerimizi bu çatı altında buluşmaya davet ediyoruz. Dernek olarak kent hafızasında yer edinecek önemli projelere imza atacağız. Asla bir tabela derneği olmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu dernek bizim derneğimiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ise yeni kurulan derneğin iki coğrafya arasındaki ilişkilerin ivme kazanması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Derneğin her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Konsolos İzmen, "Bu dernek bizim derneğimiz. Gaziantep ve Kıbrıs, geçmişten gelen güçlü bağlara sahip iki önemli merkez. Yeni kurulan derneğimizle birlikte hem kültürel hem de sosyal alanda çok güzel ve ses getirecek projelere imza atacağımıza inancım tam. Okan Çelik başkanlığındaki tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep ve Kıbrıs arasındaki iş birliği alanlarının istişare edildiği görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Kıbrıs İş Birliği Derneği Kuruldu - Son Dakika

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