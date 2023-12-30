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Gaziantep OSB Başkanı 2024 hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Gaziantep OSB Başkanı 2024 hedeflerini açıkladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 2024 yılında tamamlanacak mega projeler ve hedeflerini açıkladı. Şimşek, Organize Sanayi Bölgesini cazip hale getirecek projelerle sanayicinin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerjisi panellerinin kurulumuna büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gaziantep OSB Başkanı 2024 hedeflerini açıkladı
30.12.2023 - 09:31,
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 2024 yılı ile ilgili hedefleri ve beklentilerini açıkladı. Başkan Şimşek, 2024'ün mega projeleri tamamlama yılı olacağını söyledi.

Temel amaçlarının her türlü altyapısı tamamlanmış, dijital ve yeşil dönüşümünü sağlamış, güneş enerjisi ile enerji maliyetlerini düşürmeyi başarmış bir Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirten Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Organize Sanayi Bölgesini, yatırım ve üretim açısından cazip hale getirecek projelerimizle sanayicimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde çok sayıda projenin devam ettiğini belirten Başkan Şimşek, "2024 yılı bizim için büyük yatırımlarımızın tamamlanma yılı olacak. Otoban bağlantımızı Ocak ayının sonunda tamamlıyoruz. Fırat'ın suyunu OSB'ye getirme projesine çok önem veriyoruz. Bu proje de 2024 yılı sonunda tamamlanacak. Diğer taraftan yapımı devam eden hastanemiz de 2024 yılı içinde hizmete girecek. Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. Bu kadar nüfusun olduğu bir yerde bir hastanenin olmaması büyük bir eksiklikti. Diğer taraftan 6. OSB'nin imar planını bitirip, arsa dağıtımına başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep OSB olarak sanayicinin enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla fabrika binalarının çatısına güneş enerjisi panellerinin kurulmasına büyük önem verdiklerini de dile getiren Başkan Şimşek, "Çatı güneş enerjisi panellerinin kurulması için bürokrasiyi en aza indiren, süreçleri kısaltan bir OSB'yiz. Şu anda Gaziantep OSB'de çatısına güneş enerjisi santrali kurulan fabrika sayımız 400'ü geçti. Sanayicilerimiz yenilenebilir enerji konusunda çok istekli. Bu nedenle de her geçen gün bu sayı artmaktadır" şeklinde konuştu.

Başkan Şimşek sözlerini, "Hükümetin ekonomi politikasının meyvelerini 2024 yılının ikinci yarısından itibaren vereceğini tahmin ediyoruz. Haziran ayından itibaren piyasalarda belirgin bir iyileşme bekliyoruz. Geleceğin daha güzel olacağını düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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