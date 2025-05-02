Gaziantep'te 125 Öğrenciye Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Gaziantep'te 125 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Gaziantep\'te 125 Öğrenciye Trafik Eğitimi

Gaziantep'te jandarma, 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi vererek temel kuralları anlattı.

02.05.2025 16:40
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Nizip Yeniyazı İlköğretim Okulu, Yavuzeli Hacımallı İlköğretim Okulu ve Oğuzeli Bozgeyik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere, temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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