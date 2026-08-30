Gaziantep\'te Zafer Bayramı coşkusu

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu ardından İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Gaziantep'te de 15 Temmuz Demokrasi Meydanında çelenk bırakma ve İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit törenleri düzenlendi. Tören, öğrencilerin şiirleri, halk oyunu gösterisi ile askeri ve sivil hizmet araçlarının tören geçidinin ardından son buldu. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep milletvekilleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, adli idari ve askeri erkan ile şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.