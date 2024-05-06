Gaziantep\'te Aniden Bastıran Sağanak Yağış Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

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Gaziantep'te öğleden sonra başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani yağışa yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise ağaçların altına girerek yağışın durmasını bekledi.

Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle ıslanmak istemeyen vatandaşlar sığınacak yer aradı. - GAZİANTEP