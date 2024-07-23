Gaziantep'te Beyhan Külekçi'ye sokak adı verilecek - Son Dakika
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Gaziantep'te Beyhan Külekçi'ye sokak adı verilecek

Gaziantep\'te Beyhan Külekçi\'ye sokak adı verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beyhan Külekçi'nin adını yaşatmak amacıyla bir sokağa ismini verme kararı aldı. Kararın meclisten geçmesi halinde, Külekçi'nin adı kısa süre içinde Gaziantep'teki bir sokağa verilerek ölümsüzleştirilecek.

23.07.2024 20:46  Güncelleme: 20:47
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde vefat eden önceki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye CHP Meclis Üyesi Beyhan Külekçi'nin adını yaşatmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Beyhan Külekçi'nin adı, Gaziantep'te bir sokağa verilecek.

AK Parti komisyonu tarafından hazırlanacak karar tasarısı, önümüzdeki günlerde belediye meclisine sunulacak. Kararın meclisten geçmesi halinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beyhan Külekçi'nin adı kısa süre içinde Gaziantep'teki bir sokağa verilerek ölümsüzleştirilecek.

Başkan Fatma Şahin, Külekçi'nin Gaziantep için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Beyhan Külekçi siyasi nezaketi her zaman merkeze koymuş, şehrimiz için birlikte çalışmaktan keyif aldığımız değerli bir isimdi. Onun anısını yaşatmak için böyle bir adım atıyoruz" dedi.

Külekçi'nin adıyla anılacak olan sokak, Gaziantep halkı için de anlamlı bir hatıra olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Beyhan Külekçi'ye sokak adı verilecek - Son Dakika

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