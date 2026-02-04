Gaziantep, dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziantep, dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlanıyor

Gaziantep, dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlanıyor
04.02.2026 15:39  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler inşa etme hedefiyle yeni master planlar ve projeler uyguluyor. Afet riski ve ekolojik denge gözetilerek oluşturulan yeni yerleşim alanlarıyla birlikte, sosyal yaşam ve ekonomi gibi alanlarda da dirençli bir yapı inşa edilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı master planları ve hayata geçirdiği projelerle dirençli şehirler inşa ediyor.

Afetlere karşı dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir kent hedefi doğrultusunda hazırladığı master planlar ve bütüncül şehircilik politikalarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir süreç yürütüyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan çalışmalar, kentin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin risklerine karşı da hazır hale getirilmesini amaçlıyor. Gazi şehirde imar, ulaşım, altyapı, çevre, iklim ve afet yönetimi başta olmak üzere tüm şehircilik başlıkları, bilimsel veriler ve risk analizleri ışığında yeniden ele alınıyor, Büyükşehir Belediyesi dirençli şehir vizyonunun temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Yeni yerleşim alanları için afet riskleri ve ekolojik denge gözetiliyor

Gaziantep Büyükşehir, şehir genelinde zemin etütlerinden yapı stokunun analizine, kritik altyapıların güçlendirilmesinden acil durum senaryolarına kadar çok katmanlı bir planlama anlayışı benimsiyor. Yeni yerleşim alanları belirlenirken afet riskleri, nüfus projeksiyonları ve ekolojik denge gözetiliyor, mevcut yapılaşmalarda ise analiz ve güçlendirmeler kararlılıkla sürdürülüyor.

Altyapı yatırımlarında da uzun vadeli dayanıklılık esas alınırken, su yönetimi, yağmur suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve enerji altyapısı iklim krizine uyumlu şekilde yeniden planlanıyor. Aynı zamanda ulaşımda entegre çözümlerle, acil durumlarda kesintisiz erişimi sağlayacak alternatif güzergahlar ve lojistik ağlar oluşturuluyor.

Sürdürülebilir ve insan odaklı bir şehir inşa edilmesi amaçlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaklaşımıyla kenti sadece afetlere karşı daha güvenli hale getirmekle kalmıyor, sosyal yaşamdan ekonomiye, çevreden ulaşıma kadar tüm alanlarda dirençli, sürdürülebilir ve insan odaklı bir şehir inşa edilmesini sağlıyor. Planlı büyüme ve bilimsel şehircilik anlayışıyla Gaziantep, geleceğin şehirleri arasında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Gazi konut ile güvenli yapılar

Yoğun nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak ve sıkışan şehri açmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vizyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan Kuzeyşehir ve Güneyşehir uydu kentleri oluşturuldu.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir'e bağlı Gazi Konut tarafından uydu kentlerde başlatılan 14 bin konut hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Kaliteli, güvenli ve erişilebilir konutları uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Gazi Konut, her gelir grubuna hitap eden esnek ve farklı ödeme planlarıyla binlerce aileyi ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde Gazi Konut aracılığıyla 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde projeler hayata geçirilirken, her altı ayda bir bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Gaziantep, Ekonomi, Deprem, Yerel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep, dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu’na da sıçradı Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu'na da sıçradı

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:02:32. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep, dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.