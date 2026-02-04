Gaziantep, dirençli şehir vizyonuyla geleceğe hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı master planları ve hayata geçirdiği projelerle dirençli şehirler inşa ediyor.

Afetlere karşı dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir kent hedefi doğrultusunda hazırladığı master planlar ve bütüncül şehircilik politikalarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir süreç yürütüyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan çalışmalar, kentin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin risklerine karşı da hazır hale getirilmesini amaçlıyor. Gazi şehirde imar, ulaşım, altyapı, çevre, iklim ve afet yönetimi başta olmak üzere tüm şehircilik başlıkları, bilimsel veriler ve risk analizleri ışığında yeniden ele alınıyor, Büyükşehir Belediyesi dirençli şehir vizyonunun temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Yeni yerleşim alanları için afet riskleri ve ekolojik denge gözetiliyor

Gaziantep Büyükşehir, şehir genelinde zemin etütlerinden yapı stokunun analizine, kritik altyapıların güçlendirilmesinden acil durum senaryolarına kadar çok katmanlı bir planlama anlayışı benimsiyor. Yeni yerleşim alanları belirlenirken afet riskleri, nüfus projeksiyonları ve ekolojik denge gözetiliyor, mevcut yapılaşmalarda ise analiz ve güçlendirmeler kararlılıkla sürdürülüyor.

Altyapı yatırımlarında da uzun vadeli dayanıklılık esas alınırken, su yönetimi, yağmur suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve enerji altyapısı iklim krizine uyumlu şekilde yeniden planlanıyor. Aynı zamanda ulaşımda entegre çözümlerle, acil durumlarda kesintisiz erişimi sağlayacak alternatif güzergahlar ve lojistik ağlar oluşturuluyor.

Sürdürülebilir ve insan odaklı bir şehir inşa edilmesi amaçlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaklaşımıyla kenti sadece afetlere karşı daha güvenli hale getirmekle kalmıyor, sosyal yaşamdan ekonomiye, çevreden ulaşıma kadar tüm alanlarda dirençli, sürdürülebilir ve insan odaklı bir şehir inşa edilmesini sağlıyor. Planlı büyüme ve bilimsel şehircilik anlayışıyla Gaziantep, geleceğin şehirleri arasında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Gazi konut ile güvenli yapılar

Yoğun nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak ve sıkışan şehri açmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vizyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan Kuzeyşehir ve Güneyşehir uydu kentleri oluşturuldu.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir'e bağlı Gazi Konut tarafından uydu kentlerde başlatılan 14 bin konut hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Kaliteli, güvenli ve erişilebilir konutları uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Gazi Konut, her gelir grubuna hitap eden esnek ve farklı ödeme planlarıyla binlerce aileyi ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde Gazi Konut aracılığıyla 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde projeler hayata geçirilirken, her altı ayda bir bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - GAZİANTEP