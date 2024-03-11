Gaziantep\'te Gaziray Onarım Atölyesi ve Başpınar-Taşlıca yönünde 25 bin Volt AC gerilim verilecek

Yerel

Gaziantep'te Gaziray Onarım Atölyesi içerisindeki tüm yollar ile Başpınar-Taşlıca yönü hat sonu arasında tüm yollara ait katener hatlarına 12 Mart Salı Günü tarihinden itibaren 25 bin Volt AC gerilim verilecek.

Gaziray için tamamlanan Gaziray Onarım Atölyesi içerisindeki tüm yollar ile Başpınar-Taşlıca yönü hat sonu arasında tüm yollara ait katener hatlarına 12 Mart Salı Günü tarihinden itibaren 25 bin Volt AC gerilim verileceği duyuruldu. Vatandaşların belirtilen konuda dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

GAZİRAY tarafından yapılan açıklamada, "Elektrik tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşebilecek tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacaktır. Vatandaşların belirtilen konuda dikkatli olması önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP