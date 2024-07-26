Gaziantep'te İsrail Başbakanı Netanyahu'nun alkışlanması protesto edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te İsrail Başbakanı Netanyahu'nun alkışlanması protesto edildi

Gaziantep'te Milli İrade Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Kongresi'ne hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanmasını protesto etti. Platform temsilcisi Ahmet Batmaz, ABD ve İsrail'e tepki göstererek, soykırıma alkış tutanların hesap vereceğini belirtti ve Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını vurguladı. ABD Parlamentosu'ndaki alkışların Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğunu ifade eden Batmaz, Türkiye'nin Filistin mücadelesine destek vermeye devam edeceğini söyledi.

26.07.2024 16:58
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İsrail'in Gazze saldırılarını ve ABD Kongresi'ne hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanması Gaziantep'te protesto edildi.

Gaziantep'te Milli İrade Platformu Cuma namazından sonra Ulu Camiinde düzenlediği basın açıklaması ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Kongresi'ne hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanmasını protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Milli İrade Platformu Gaziantep Temsilcisi Ahmet Batmaz, yaptığı basın açıklamasında ABD ve İsrail'e tepki gösterdi. Soykırıma alkış tutanların hesap vereceğini belirten Batmaz, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını ifade etti. Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirten Batmaz, "ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosu'nda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, genellikle da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir" dedi.

"Filistin ve Gazze yalnız değildir"

İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınadığını belirten Batmaz, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye Filistin mücadelesine her şart altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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