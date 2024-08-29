Gaziantep'te KADES Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te KADES Uygulaması Tanıtıldı

Gaziantep\'te KADES Uygulaması Tanıtıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının tanıtımını yaparak ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgilendirmede bulundu.

29.08.2024 13:39
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının tanıtımını yaparak ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların kolluk kuvvetine daha hızlı ulaşabilmesi sağlamak, suç ve suçlular ile mücadelede kamu güvenliğini daha etkin bir şekilde yerine getirmek için çalışma yaptı. Nizip ilçesinde yeni açılan Uluyatır Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından icra edilen ilk faaliyette kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ile mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması tanıtıldı.

Uluyatır Mahallesi'nde icra edilen faaliyet ile 30 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES Aplikasyonu yükletildi.

Faaliyet kapsamında ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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