Gaziantep'te Obeziteyle Mücadele İçin Nörogastronomi ile Obezite Kampı Düzenleniyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Obeziteyle Mücadele İçin Nörogastronomi ile Obezite Kampı Düzenleniyor

Gaziantep\'te Obeziteyle Mücadele İçin Nörogastronomi ile Obezite Kampı Düzenleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Obezite Kampı, nörogastronomi ve yaşayarak öğrenme yaklaşımı ile sağlıklı yaşamı teşvik ediyor. Katılımcılar diyet sürecine farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak sağlıklı yaşam becerilerini deneyimleme fırsatı buluyor.

06.05.2025 15:32  Güncelleme: 15:35
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından düzenlenen Obezite Kampı, "nörogastronomi" ve "yaşayarak öğrenme" yaklaşımıyla sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

Çağın en büyük rahatsızlıklarından olarak görülen obezite ile mücadele için Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde yaptığı Obezite Kampı, vatandaşların hizmetine sunuluyor. Katılımcıların sağlıklı yaşam becerilerini deneyimleyerek öğrenmelerini hedefleyen bütüncül bir program yürütülüyor. Kamp sürecine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinden veya GBB'nin Kadın Dostu Kent Uygulamasından başvuru yapabilirler.

Nörogastronomi ile diyet sürecine farklı bir bakış açısı

Bu yıl katılımcılara yönelik yapılan programa eklenen nörogastronomi, katılımcıların diyet sürecine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlıyor. Beslenmeyi sadece kalori değil, algı ve haz yönetimi olarak değerlendirmelerine katkı sunacak yeni program ile bireylerin motivasyonlarını keşfetmelerini sağlayarak kalıcı davranış değişikliği oluşturacak.

Kamp ile bin 500 vatandaşa ulaşıldı

Bugüne kadar düzenlenen 32 kampta bin 500 vatandaşa hizmet verilirken, uzmanları tarafından sağlıklı ve dengeli beslenme eğitimleri, fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlıklarının kazandırılması, beden farkındalığı çalışmaları, yeme davranışlarını tanıma ve değiştirme yöntemleri, duygusal yeme ile baş etme yolları, mindful eating (farkındalıkla yeme) uygulamaları, atölye ve grup çalışmalarıyla desteklenen bireysel farkındalık etkinlikleri aktif olarak uygulanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Obeziteyle Mücadele İçin Nörogastronomi ile Obezite Kampı Düzenleniyor - Son Dakika

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