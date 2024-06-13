Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e ziyarette bulundu

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutan Yrd. Albay Mehmet Olcay Turan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve tüm belediye personelinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Araban ziyareti kapsamında Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde faaliyet gösteren ve yaptıkları oyuncaklar ile aile ekonomisine katkı sunan kadın kooperatifindeki kadınlarla da bir araya gelen Vali Çeber, ürettikleri oyuncaklar hakkında bilgi aldı.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, ziyaret sonunda kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP