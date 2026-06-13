Gaziantep Yargısında Önemli Değişiklikler - Son Dakika
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Gaziantep Yargısında Önemli Değişiklikler

Gaziantep Yargısında Önemli Değişiklikler
13.06.2026 10:46
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HSK'nın 2026 kararnamesi ile Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı ana kararnamesi ile Gaziantep yargı teşkilatında önemli değişikliklere imza atıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine Sinan Sürmelioğlu atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı ana atama kararnamesi ile Gaziantep yargı teşkilatında önemli değişikliklere oldu. Kararname kapsamında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı.

Kentte uzun yıllardır görev yapan ve yargı camiasının yakından tanıdığı Sürmelioğlu'nun başkanlığa getirilmesi, Gaziantep yargısında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Kararnameyle birlikte Gaziantep Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kadrolarında da çok sayıda atama ve görev değişikliği gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Gaziantep, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Yargısında Önemli Değişiklikler - Son Dakika

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