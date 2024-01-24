Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezi\'nde çocuklar için akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve bilim atölyesi düzenliyor

Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç Toplum Merkezi'nde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve eğlenceli bilim atölyesinin kayıtları, 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

Gaziemir Belediyesi'nin, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış gereksinimlerinin tespit edilmesi ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği Sarnıç Toplum Merkezi, toplumun tüm kesimlerine hizmet veriyor. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, özel eğitim öğretmeni ve çocuk gelişim uzmanlarının görev yaptığı; engelliler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hizmet sunulan çoklu jenerasyon merkezinde çocuklar içinde özel kurslar düzenleniyor. Merkezdeki çocuk kurslarına üç farklı branşta yeni kurs eklenecek. 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenecek akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve eğlenceli bilim atölyesinin kayıtları başladı. Kurs kayıtları 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt yaptırmak isteyenler 0232 999 02 51 numarasını arayıp 1205 dahili numarasından detaylı bilgi alabilecek.