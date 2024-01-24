 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezi'nde çocuklar için akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve bilim atölyesi düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezi'nde çocuklar için akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve bilim atölyesi düzenliyor

Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç Toplum Merkezi'nde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve eğlenceli bilim atölyesinin kayıtları, 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt yaptırmak isteyenler 0232 999 02 51 numarasını arayıp 1205 dahili numarasından detaylı bilgi alabilecek.

Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezi\'nde çocuklar için akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve bilim atölyesi düzenliyor
24.01.2024 - 14:26,
Abone Ol

Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç Toplum Merkezi'nde 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve eğlenceli bilim atölyesinin kayıtları, 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

Gaziemir Belediyesi'nin, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış gereksinimlerinin tespit edilmesi ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği Sarnıç Toplum Merkezi, toplumun tüm kesimlerine hizmet veriyor. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, özel eğitim öğretmeni ve çocuk gelişim uzmanlarının görev yaptığı; engelliler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hizmet sunulan çoklu jenerasyon merkezinde çocuklar içinde özel kurslar düzenleniyor. Merkezdeki çocuk kurslarına üç farklı branşta yeni kurs eklenecek. 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenecek akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve eğlenceli bilim atölyesinin kayıtları başladı. Kurs kayıtları 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt yaptırmak isteyenler 0232 999 02 51 numarasını arayıp 1205 dahili numarasından detaylı bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Gaziemir Belediyesi, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezi'nde çocuklar için akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve bilim atölyesi düzenliyor - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi Sarnıç Toplum Merkezi'nde çocuklar için akıl ve zeka oyunları, karakalem resim kursu ve bilim atölyesi düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement