Gaziemir Belediyesi'nden Vatan Caddesi'nde Yenileme Çalışması - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden Vatan Caddesi'nde Yenileme Çalışması

01.07.2022 10:48
Gaziemir Belediyesi'nden Vatan Caddesi'nde Yenileme Çalışması

İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Gaziemir Belediyesi, bin 200 metre uzunluğundaki Vatan Caddesi’nin yol kaplamasını ve kaldırımlarını yeniliyor.

İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Gaziemir Belediyesi, bin 200 metre uzunluğundaki Vatan Caddesi'nin yol kaplamasını ve kaldırımlarını yeniliyor.

Gaziemir Belediyesi, ilçenin 16 mahallesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bozulan yollar yenileniyor. Yol yenileme çalışmaları kapsamında Sarnıç bölgesindeki bin 200 metre uzunluğundaki Vatan Caddesi baştan sona yenileniyor. Eskiyen yol kaplaması sökülen caddede içme suyu hattı yenilendikten ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yapma ve yol kaplama işlemi başladı. Caddenin her iki tarafına 1 metre 25 santimetre genişliğinde kaldırım yapılacak, caddenin zeminine de kilit parke döşenecek. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Vatan Caddesi, yayalar ve taşıtlar için daha güvenli hale gelecek.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Halil Arda, "Yol yenileme ve onarım çalışmalarımız kapsamında ilçemizin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemlerimiz aralıksız sürüyor. Belirli bir program dahilinde, ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini karşılayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Gaziemir Belediyesi, Vatan Caddesi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi'nden Vatan Caddesi'nde Yenileme Çalışması - Son Dakika

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