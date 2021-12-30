Gaziemir'de 2021 yılında 2 bin 500 ton asfalt serildi - Son Dakika

Yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, 2021 yılında 2 bin 500 ton asfalt kullanarak 25 bin metrekare alanı asfaltladı, 7 bin 250 metrekare alana da kilit parke döşedi.

Gaziemir Belediyesi, ilçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için ilçenin 16 mahallesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yollar yenileniyor. Ekipler, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, serim, kilit parke döşeme işlemleri yapıyor.

Bozulan yol kaplamalarını söken ekipler, zemin güçlendirmesinin ardından sıcak asfalt serimi yapıyor. Bozulan yolları onaran ekipler, imarlı planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor. Belediyenin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 bin 500 ton asfalt kullanılarak 25 bin metrekare alanda asfalt serimi yapıldı. Yol onarım çalışmaları kapsamında, belediye ekipleri tarafından 7 bin 250 metrekare alana kilit parke döşendi.

Gaziemir'in 16 mahallesinin sokaklarında yol yenileme ve onarım çalışmasının aralıksız devam edeceğinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Yeni yılla birlikte alt yapı çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Belirli bir program dahilinde, ihtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini çözeceğiz" dedi. - İZMİR