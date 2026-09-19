Gaziler Günü’nde kahramanlara vefa yürüyüşü

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gaziler ve il protokolü bir araya geldi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirterek, "Devlet ve millet olarak onlara vefamızı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen program, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşüyle başladı. İzmit Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Kent Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe gazilerin yanı sıra il protokolü, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı ile Kocaeli Valiliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

"Kahramanlarımızla bir araya geliyoruz"

Programda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nün önemine değindi. Gazileri anmak ve onlarla bir araya gelmek amacıyla programların düzenlendiğini belirten Aktaş, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı verildiği gün. Bunu da ülkemizin dört bir yanında 19 Eylül'de Gaziler Günü olarak kutluyoruz. Hem gazilerimizle bir araya geliyoruz hem de kahramanlıklarını yad ediyoruz. Ben başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanın kurtuluşunda emeği geçen, bugünümüze kadar mücadele eden tüm gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vefamızı göstermek için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitler ve merhum gaziler için mevlit

Gaziler Günü programı kapsamında ayrıca Fevziye Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi.