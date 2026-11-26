Gazilere yönelik eğitim programı Sarıgöl Meslek Yüksekokulunca gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl Meslek Yüksekokulunca yürütülen proje kapsamında gazilere eğitim programı gerçekleştirildi. Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, akademisyenler ve gazilerin katıldığı programda savaş hatıralarının toplumsal hafızada yaşatılması ve gazilerin entegrasyonu amaçlandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu'nun yürüttüğü proje çerçevesinde gazilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Programda, gazilerin savaş hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.
"Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi" kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından gazilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve gaziler programa iştirak etti.
Vatan sevgisi ve kahramanlık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği programda, gazilerin yaşadığı savaş hatıralarının ve tecrübelerinin toplumsal hafızada yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.
Programın sonunda, vatan uğruna fedakarlık gösteren gazilere şükran sunuldu; projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür edildi.
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