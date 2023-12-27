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Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu açılışına günler kaldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu açılışına günler kaldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın desteklediği Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu'nun açılışı yaklaşıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik donanımlı bir eğitim modeli uygulanacak olan okulda zengin bir eğitim içeriği sunulacak. Aynı zamanda Engelsiz Yaşam Merkezi de yeni binaya taşınacak ve engellilere çeşitli hizmetler sunulacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu açılışına günler kaldı
27.12.2023 - 14:01,
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın, okul öncesi eğitimi desteklemek adına çocuklara armağan ettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu açılışı için gün sayıyor.

Mevlana Mahallesi'nde hizmet verecek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu'nun açılışına günler kaldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu'nda 4-6 yaş arası öğrenciler eğitim görecek. Okul öncesi çocukların, ilkokula donanımlı bir şekilde hazırlanması için onların yeteneklerini ortaya çıkaran, psikomotor becerilerinin gelişimini sağlayan ve sosyal yönden destekleyici bir eğitim modeli uygulanacak. 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek okulda sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi saati olmak üzere 3 öğün yemek saati uygulanacak.

Zengin eğitim içeriği sunulacak

15 dersliği bulunan Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu'nda; serbest zaman etkinliği, matematik etkinliği, okuma yazma hazırlık çalışmaları, fen ve doğa etkinliği, drama ve müzik etkinliği, oyun etkinliği, sanat etkinliği, İngilizce yabancı dil eğitimi, temel hareket eğitimi, akıl ve zeka oyunları, değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verilecek. Aynı zamanda çocukların analitik düşünme ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerinin artırılması için robotik kodlama derslerine yer verilecek.

Sosyal etkinlikler ve rehberlik çalışmaları yapılacak

Anaokulunda, derslerden arda kalan zamanlarda düzenlenecek tiyatro ve sahne etkinlikleri, geziler ve mutfak organizasyonları, sınıf dışı etkinlikler ile çocukların yıl boyunca keyifli vakit geçirmesi sağlanacak. Öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları da okul idaresi, öğretmen ve ailenin iş birliğiyle düzenli olarak sürdürülecek. Uzman pedagoglar tarafından çocukların gelişimleri, algıları, dikkat oranları, ders içerisindeki yaklaşımları takip edilerek, aileler bilgilendirilecek.

Engelsiz Yaşam Merkezi yeni binaya taşınacak

Gaziosmanpaşa Belediye Binasının yanında hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi de proje ile birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu binasına taşınacak. Teknik açıdan daha donanımlı imkanlara sahip ve spor salonunun da yer aldığı yeni binada engellilere yönelik; meslek edindirme, sanat, spor kurslarının yanı sıra dil ve konuşma terapisi, diyetisyenlik hizmeti, ergoterapi ve fizyoterapi hizmetleri verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Anaokulu açılışına günler kaldı - Son Dakika


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