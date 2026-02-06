Gaziosmanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi her an göreve hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi her an göreve hazır

Gaziosmanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi her an göreve hazır
06.02.2026 15:31  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR), Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde yapılan tatbikata katıldı. Ekiplerin saha tecrübesi sergilendi ve afet hazırlıklarının artırılması hedefleniyor.

Afet hazırlıklarını en üst seviyede sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR), 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tatbikatta görev aldı. Kurumlar arası koordinasyonun ölçüldüğü tatbikatta, GOPAR ekiplerinin saha tecrübesi dikkat çekti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bayrampaşa'da geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından koordine edilen tatbikata; Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR) ve 13 arama kurtarma ekibi destek verdi. Senaryo gereği deprem sonrası yıkılan binada mahsur kalan yaralıların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, ekiplerin birbirleriyle olan uyumu ve müdahale hızı test edildi. Enkaz altından dikkatle çıkarılan yaralılar, güvenli şekilde sağlık birimlerine teslim edilerek tatbikat başarıyla tamamlandı.

İlçede afet hazırlıkları kesintisiz sürüyor

GOPAR, ilçedeki arama kurtarma kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, önümüzdeki süreçte mahallelerdeki afet gönüllüsü vatandaşlara eğitimler vererek, GOPAR bünyesindeki personel sayısını artırmayı hedefliyor. Teknik hazırlıkların yanı sıra ilçedeki okullarda yürütülen eğitim faaliyetleriyle de afet bilinci toplumun her kesimine yayılıyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen afet farkındalığı eğitimleriyle, çocukların erken yaşlardan itibaren olası afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, hem profesyonel ekipleriyle hem de bilinçli toplum hedefiyle afet risklerine karşı hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi her an göreve hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:05:08. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi her an göreve hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.