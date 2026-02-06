Gaziosmanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibi her an göreve hazır

Afet hazırlıklarını en üst seviyede sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR), 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tatbikatta görev aldı. Kurumlar arası koordinasyonun ölçüldüğü tatbikatta, GOPAR ekiplerinin saha tecrübesi dikkat çekti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bayrampaşa'da geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından koordine edilen tatbikata; Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR) ve 13 arama kurtarma ekibi destek verdi. Senaryo gereği deprem sonrası yıkılan binada mahsur kalan yaralıların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, ekiplerin birbirleriyle olan uyumu ve müdahale hızı test edildi. Enkaz altından dikkatle çıkarılan yaralılar, güvenli şekilde sağlık birimlerine teslim edilerek tatbikat başarıyla tamamlandı.

İlçede afet hazırlıkları kesintisiz sürüyor

GOPAR, ilçedeki arama kurtarma kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, önümüzdeki süreçte mahallelerdeki afet gönüllüsü vatandaşlara eğitimler vererek, GOPAR bünyesindeki personel sayısını artırmayı hedefliyor. Teknik hazırlıkların yanı sıra ilçedeki okullarda yürütülen eğitim faaliyetleriyle de afet bilinci toplumun her kesimine yayılıyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen afet farkındalığı eğitimleriyle, çocukların erken yaşlardan itibaren olası afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi sağlanıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, hem profesyonel ekipleriyle hem de bilinçli toplum hedefiyle afet risklerine karşı hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor. - İSTANBUL