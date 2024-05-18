Gaziosmanpaşa Belediyesi Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe takdim etti. Turnuvaya 14 okuldan 120 sporcu katıldı.

18.05.2024 19:21  Güncelleme: 19:26
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası"nda dereceye giren öğrencilere, kupa ve madalyalarını, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe takdim etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlere masa tenisini sevdirmek ve müsabaka kültürü kazandırmak için "Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası" düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya ilçedeki 14 okuldan 120 sporcu katıldı. Ortaokul ve liseler için farklı kategorilerde düzenlenen turnuva, büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen organizasyonun final maçlarını, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve öğrencilerin aileleri tribünden takip etti.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Bahçetepe, "Sporun, gençlerimizin hayatındaki önemini hepimiz biliyoruz. Masa tenisi turnuvamız, gençlerimizi hem fiziksel ve zihinsel anlamda destekliyor hem de onlara disiplin ve takım ruhu aşılıyor. Bugün, burada yarışan tüm gençlerimizi, gösterdikleri azim ve centilmenlikten dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Hepiniz bizler için bir gurur kaynağımızsınız. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman sporla iç içe olmasını temenni ediyoruz ve sürekli onların yanındayız " dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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