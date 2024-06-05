Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İş Birliğiyle Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İş Birliğiyle Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle düzenlenen 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş sahibi olmak isteyenlere yardımcı olunurken; kariyerlerine yön vermek isteyenlere büyük fırsatlar sunuldu. Fuarda 14 özel sektör firması stant açarak iş başvurularını aldı ve iş ve kariyer fırsatları, profesyonel gelişim eğitimleri, mülakat teknikleri ve CV doldurma semineri gibi etkinlikler düzenlendi.

05.06.2024 13:15
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Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle "Kariyer ve İstihdam Fuarı" düzenlendi. Yapılan etkinlikle iş sahibi olmak isteyenlere yardımcı olunurken; kariyerlerine yön vermek isteyenler için büyük fırsatlar sunulacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle "Kariyer ve İstihdam Fuarı" Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Etkinlikte kariyerine yön vermek isteyenler için büyük fırsatlar sunulurken, iş sahibi olmak isteyen gençlere de yardımcı olunacak. 14 özel sektör firmasının stant açıp iş başvuru aldığı etkinlikte alanında lider firmalardan iş ve kariyer fırsatları, profesyonel gelişim eğitimleri, mülakat teknikleri ve CV doldurma semineri ile atölye çalışmaları eğitimleri verilecek.

"Vatandaşlara istihdam sağlamayı amaçlıyoruz"

Fuara ev sahipliği yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Ofisi Yetkilisi Ufuk Güven, "Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB İstihdam Ofisi ile ortak bir çalışma yaparak ilçemizdeki vatandaşlara istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Öncesinde firmalar, vatandaşların kariyerlerine yönelik eğitimlerimiz olacak daha sonrada 15 firmanın katılımıyla vatandaşlarımıza istihdam sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"15'in üzerinde firma katılım gösterdi"

Fuara katılan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi Koordinatörü Ebru Demir, "15'in üzerinde firma katılım gösterdi. Gaziosmanpaşa ilçemize yakın bölge firma, 40'ın üzerinde farklı pozisyonlarda hem beyaz hem mavi yakada binin üzerinde iş gücü talebi var. Gençlerimizi, iş sahibi olmak isteyen kadınlarımızı ve bölge halkını hem bilinçlendirip hem bilgilendirip, eğitimlerle destekleyerek iş sahibi olmaları için aracı oluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İş Birliğiyle Kariyer ve İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

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