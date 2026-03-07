Gazipaşa\'da Öğrencilere İftar Programı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Merkez Camii altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrenciler ile protokol üyeleri bir araya geldi.

Program kapsamında öğrenciler, trafikte iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hurma ve su ikram ederek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttı.

İlçe Müftüsü Fahri Başar, gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

İftar programı, öğrenciler ve protokol üyeleri arasındaki sohbetlerin ardından sona erdi.

İftar programına Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Kahyaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yetim, KYK Manevi Danışmanı Mehmet Said Güngör ve KYK Yurt Müdürü Cabbar Güler katıldı. - ANTALYA