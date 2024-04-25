Gazipaşa'da israf yerine bağış: 3 ton sebze Alanya ve Antalya'ya gönderildi - Son Dakika
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Gazipaşa'da israf yerine bağış: 3 ton sebze Alanya ve Antalya'ya gönderildi

Gazipaşa\'da israf yerine bağış: 3 ton sebze Alanya ve Antalya\'ya gönderildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çeşitli nedenlerle değerlendirilemeyen ve elde kalan sebzeler, israfı önlemek amacıyla Alanya ve Antalya'ya bağışlandı. Toplam 3 ton ürün, Çınar Derneği ve Gazipaşa İlçe Müftülüğü organizasyonunda paketlenip nakliyesi yapılarak yatılı Kur'an kurslarındaki öğrencilere ikram edilmek üzere gönderildi.

25.04.2024 17:31  Güncelleme: 17:36
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çeşitli nedenlerle değerlendirilemeyen ve elde kalan sebzeler, israf yerine bağışlanmaya devam ediyor. Bu hafta ise Alanya ve Antalya'ya bağışlanan 3 ton sebzenin nakliyesi gerçekleştirildi.

Gazipaşa Sebze Hali'nde çeşitli nedenlerle değerlendirilemeyen ve elde kalan sebzeler, israfı önlemek amacıyla üreticiler tarafından bağışlanıyor. Üretim yapan çiftçiler, topladıkları sebzelerin ellerinde kalması nedeniyle israf ederek dere kenarlarına dökmek yerine bağışta bulundular. Toplam 3 ton ürün, Çınar Derneği ve Gazipaşa İlçe Müftülüğü organizasyonunda paketlenip nakliyesi yapılarak Alanya Müftülüğü ile Antalya İl Müftülüğü 'ne bağlı tüm yatılı Kur'an kurslarındaki öğrencilere ikram edilmek üzere Alanya'ya ve Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa'da israf yerine bağış: 3 ton sebze Alanya ve Antalya'ya gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da israf yerine bağış: 3 ton sebze Alanya ve Antalya'ya gönderildi - Son Dakika
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