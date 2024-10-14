Gazze'de Çocuk Felci Aşısının İkinci Turu Başladı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de Eylül ayında tamamlanan çocuk felci aşı kampanyasının ikinci turunun bugün başladığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de çocuk felci aşısının ikinci turunun geldiğini açıkladı. DSÖ tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Çocuk felci aşı kampanyasının ikinci turu Gazze'nin merkezinde bugün başladı" denildi. Açıklamada, tüm ebeveynlere çocuklara aşılarının yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşı kampanyası başlatılmıştı. Ağustos ayında

başlatılan aşılama kampanyasının ilk aşaması Eylül ayında tamamlanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasında Gazze'deki çocukların yüzde 69'una çocuk felci aşısının ilk dozunun yapıldığını duyurmuştu. Açıklamada yüzde 49'u kız çocuğu olmak üzere 441 bin 647 çocuğa aşı uygulandığı kaydedilmişti. - GAZZE