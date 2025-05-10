Gazze için 110 bin lira yardımlaşma

Ordu'da Gazze için düzenlenen hayır çarşısında 110 bin lira para toplandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve mağdur insanlara destek olmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısında 110 bin TL bağış toplandı.

Ünye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan hayır çarşısında, öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğiyle hazırlanan yiyecek ve ürünler satışa sunuldu. Etkinlik, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Okul Müdürü İslam Şimşek, çarşının amacıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kanı durdurmak, yaralara merhem olmak ve oradaki insanların acılarına ortak olabilmek adına bu çarşıyı düzenledik. Elde edilen tüm geliri Gazze'ye bağışlayacağız. Bu çalışmanın asıl amacı miktardan ziyade duruşumuzu ortaya koymak, mazlumların yanında olduğumuzu göstermektir" ifadelerini kullandı.

Hayır çarşısı sonunda toplanan 110 bin TL'lik bağış, ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilecek.