Gazze'ye yardım taşıyan ikinci gemi Larnaka Limanı'ndan yola çıkmaya hazır

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan ilk geminin görevini tamamlamasının ardından ikinci geminin Larnaka Limanı'ndan yol çıkmaya hazır olduğunu açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan ilk geminin görevini tamamlamasının ardından ikinci geminin Larnaka Limanı'ndan yol çıkmaya hazır olduğunu açıkladı.

İkinci geminin, yola çıkan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi ilk gemiden daha yüksek kapasiteli olduğunu ifade eden Kombos, ilk geminin yükünü boşaltmasının ardından ikinci geminin Larnaka Limanı'ndan yol çıkacağını aktararak, "Eğer bir sorun çıkmazsa, bir sonraki kalkış için sıraya girdik" dedi.

İkinci geminin geçtiğimiz cumartesinden bu yana Larnaka Limanı'nda olduğunu aktaran Kombos, geminin denetlendiğini belirtti. Gemiye ne kadar yardım yüklendiğini belirtmeyen Kombos, "İlk gemi bir STK aracılığıyla ayarlanmış olsa da, daha büyük kapasiteli ticari bir gemi aracılığıyla bir sonraki seferi ayarladık" dedi.

Güney Kıbrıs'tan dün Gazze'ye ilk yardım gemisi yola çıktı

Un, pirinç ve protein içeren mavnayı çeken İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi, GKRY Larnaka Limanı'ndan sabah saatlerinden Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkmıştı.

ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze'ye ulaştıracak olan geminin, Gazze Şehri'nin güneyindeki WCK tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşması bekleniyor. - LARNAKA