Gebze Belediye Başkanı Kadın Personellere Hediyeler Verdi

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu. Büyükgöz, "Projelerimiz sizlerin zarafeti, inceliği, alın teri, emeği, disiplini ve hassasiyetiyle bir kat daha değerleniyor"

Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda kadın mesai arkadaşlarını ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hizmet etmekten her zaman onur duyduğumuz kıymetli Gebzeli hemşerilerimize, projelerin ve hizmetlerin en güzeli sunma yarışında en büyük destekçimiz olan siz değerli hanım kardeşlerime bu toplantı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin zarafeti, inceliği, alın teri, emeği, disiplini ve hassasiyetiyle bir kat daha değerlenen projelerimiz ve çalışmalarınızdan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tarih boyunca kadınları baş tacı eden bir medeniyetin mensubu olarak, siz değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Büyükgöz, konuşmasının ardından kadın personellere çiçek ve hediye takdiminde bulundu. - KOCAELİ